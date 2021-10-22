У Зеленского нашли замену министру обороны

Андрей Таран может уйти в отставку в ближайшее время / УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае потенциальной отставки Андрея Тарана.

По данным УНИАН, Арахамия назвал сроки рассмотрения вопроса об уходе Тарана.

"Думаю, что в течение двух-трех недель уже будем определяться", - отметил Таран.

Однако на уточняющий вопрос о потенциальных претендентах на эту должность Арахамия не дал четкого ответа, хотя подчеркнул, что, они есть. Более того, глава "СН" сказал, что это окончательное решение президента.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что министр обороны недавно летал вместе с президентом на Донбасс и добавил, что ничто не указывает на то, что возможна смена министра обороны.

Также в минувший вторник стало известно, что глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке, а из фракции "Слуга народа" исключили "оппозиционную" депутатку Людмилу Буймистер.