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У Зеленского оценили возможность отставки министра обороны

15 октября 2021, 23:03

Пресс-секретарь Зеленского коротко ответил на вопрос журналистов о вероятности отставки Тарана в ближайшее время.

Таран
Возможность отставки Тарана оценили в ОПУ / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского поведали, высоки ли шансы отставки действующего министра обороны Андрея Тарана.

Как заявил сегодня во время брифинга пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, глава Минобороны недавно контактировал с Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Зеленского коротко ответил на вопрос журналистов о вероятности отставки Тарана в ближайшее время.

"Министр обороны недавно летал вместе с президентом на Донбасс. Ничто не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал Никифоров.

Отметим, ранее СМИ писали о том, что под угрозой увольнения находятся 4-5 министров:

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  • вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский,
  • министр соцполитики Марина Лазебная,
  • министр обороны Андрей Таран,
  • министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский,
  • первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

Как сообщал Главред, нардеп из фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что после отставки Дмитрия Разумкова должность спикера Верховной Рады может занять его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у партии Слуга народа миллион вопросов к Разумкову.

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отставка Владимир Зеленский новости Украины Офис президента Андрей Таран Сергей Никифоров
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