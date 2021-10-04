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В Слуге народа назвали возможного сменщика Разумкова на посту спикера парламента

4 октября 2021, 07:08
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Отставка Разумкова "очевидно произойдет", однако "надо понимать, какой будет его позиция и на какой программе она базируется", отметила Евгения Кравчук.

Стефанчук
Руслан Стефанчук - основной кандидат на место Дмитрия Разумкова в парламенте / УНИАН

Нардеп из фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что после отставки Дмитрия Разумкова должность спикера Верховной Рады может занять его первый заместитель Руслан Стефанчук.

По словам Кравчук, в Трускавце состоялось длительное заседание фракции, "была совершенно откровенная нормальная работа, разговор".

"У нас нет ни одного раскола во фракции по поводу этого вопроса. Действительно, это решение довольно трудное. Речь идет о конфликте внутри фракции, это именно политическое измерение нашей фракции - сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук", — сказала нардеп в эфире телеканала Украина 24.

Кравчук добавила, что отставка Разумкова "очевидно произойдет", однако "надо понимать, какой будет его позиция и на какой программе она базируется".

"Наша задача — выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом", — отметила "слуга народа".

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Отставка Разумкова

30 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Слуги народа пришли за подписными листами об отзыве его с поста председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал председатель фракции СН Давид Арахамия.

Разумков заявил, что это было "ожидаемо" и медлить с подписными листами он не будет.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у партии Слуга народа миллион вопросов к Разумкову.

Ситуация с Разумковым и фракцией Слуга народа - что предшествовало

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект об олигархах на изучение в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призывал к тому, чтобы Разумков не предпринимал таких действий. Глава ВР в ответ сказал, что отправка документа на рассмотрение Венецианской комиссии не мешает рассмотрению законопроекта во втором чтении.

17 сентября Арахамия сказал, что, с его точки зрения, Разумков такими действиями специально попытался "сбить" закон об олигархах. В качестве аргумента он привел нежелание Разумкова отправлять в "Венецианку" закон о местном референдуме, мотивировав свое решение "загруженностью работой" комиссии.

В конце сентября стало известно, что в Слуге народа считают, что ситуацию, которая происходит между партией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, можно расценивать как конфликт. В политической силе главы государства в последнее время не видят в деятельности Разумкова командных действий и при этом не уверены, что он продолжает работать с партией власти. Вопрос отставки спикера украинского парламента не исключается, заявил глава СН Александр Корниенко.

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