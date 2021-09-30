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Дмитрий Разумков рассказал, почему в "Слуге народа" потребовали его отставки

30 сентября 2021, 16:46
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Сейчас подписные листы за его отставку находятся в Аппарате Верховной Рады.

Разумков
Разумков считает, что это было коллективным решением / УНИАН

В Верховной раде уже подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Сейчас документы находятся в Аппарате ВР.

"Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", - сообщила пресс-секретарь главы ВР Ольгу Туний.

Отметим, что подписные листы для сбора подписей за отставку спикера Разумкова запросил Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

На своей страничке спикер парламента сообщил, что это было "ожидаемо" и медлить с подписными листами он не будет.

Отставка Разумкова - "конфликта нет"

На брифинге спикер рассказал журналистам, что он не был приглашен на заседание фракции "Слуга народа".

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"Что касается конфликта - его действительно нет, если его хотят сделать, это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта, потому что у меня не было конфликтов с фракцией, я не был на неё приглашен, чтобы их обсудить. Думаю, что была задача и надо её выполнять, не знаю от кого. Я думаю, что это коллективное решение", — заявил Разумков.

Также спикер Верховной Рады подчеркнул, что у него есть "свои принципы и нет идеологических расхождений с партией".

Читайте такжеРазумков и Зеленский спешат окончательно выяснить свои отношения"Остались ли эти принципы у всех - это пока открытый вопрос. Свою позицию я буду отстаивать, если позовут на фракцию, я приду. Думаю, что смогу ответить на каждый вопрос каждому коллеге", — заявил Разумков.

Заседания "слуг" было тайным

Дмитрий Разумков отметил, что ему звонили коллеги по фракции, которые не голосовали и не знали о прошении листов об отставке

"С президентом я ситуацию не обсуждал, с Арахамией был разговор. Претензий я также не услышал. Письмо пришло от фракции на бланке фракции, подписанное главой фракции. Я думаю, что было заседание, но оно было каким-то тайным, потому что о нем знают не все депутаты фракции. Они звонили мне и сказали, что за решение о прошении листов об отставке не голосовали", — рассказал Разумков.

Из политики уходить не собирается

На вопрос о том, с кем он видит свое политическое будущее Разумков заявил, что есть много людей, которых он может считать своими единомышленниками.

Автор: Сергей Кущ
viber
Слуга народа Дмитрий Разумков
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