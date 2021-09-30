"Слуги народа" пришли к Разумкову за подписными листами об отставке

Спикер парламента заявил, что это было "ожидаемо". Разумков пообещал не медлить с подписными листами и предоставить их сегодня же.
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Слуги народа пришли за подписными листами об отзыве его с поста председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал председатель фракции СН Давид Арахамия.
Разумков написал в Facebook, что это было "ожидаемо", и медлить с подписными листами он не будет.
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - сообщил Разумков.
Отметим, на днях в интервью Украинской правде Разумков заявил, что в отставку он не собирается и подписи нардепы пока что не собирают.
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