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Отставка Разумкова и удар Верховной Рады: в Слуге народа объявили о конфликте со спикером парламента

21 сентября 2021, 19:47

Глава Верховной Рады демонстрирует пример некомандной работы, сказал Александр Корниенко.

Разумков
Рада не работает над отставкой Разумкова, однако в Слуге народа не исключают такой сценарий / УНИАН

В Слуге народа считают, что ситуацию, которая происходит между партией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, можно расценивать как конфликт. В политической силе главы государства в последнее время не видят в деятельности Разумкова командных действий и при этом не уверены, что он продолжает работать с партией власти. Вопрос отставки спикера украинского парламента не исключается. Об этом заявил глава СН Александр Корниенко.

Как сообщает УНИАН, в комментарии журналистам он рассказал о том, что отношения между фракцией и Разумковым действительно стали сложными. В команде рассматривают данный случай в качестве "сложной производственной ситуации", которую, впрочем, можно трактовать как конфронтацию или конфликт.

"Я думаю, что можно давать различные дефиниции тому, что происходит. Можно назвать "конфликт", "конфронтация", "противоречия", "противоположности" - здесь очень большой синонимический ряд. Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация", - отметил Корниенко.

В ответ на уточнение о том, продолжает ли Разумков работать с властью, он ответил неоднозначно.

"Кто член какой команды - это надо спрашивать, в первую очередь, у этих людей", - отметил депутата.Читайте также"Иногда луче жевать": Разумков потроллил Арестовича за идею о переименовании Украины

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При этом на вопрос касательно того, остается ли для него лично Разумков частью команды Слуги народа, он уточнил, что последние действия спикера Рады можно расценивать как "некомандные".

"Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к некомандным действиям со стороны Дмитрия Александровича", - добавил парламентарий.

Напоследок он не исключил, что Разумков в скором времени может прекратить работу с командой Слуги народа и напомнил о праве народных депутатов инициировать рассмотрение вопроса о его отставке с поста главы Верховной Рады. При этом сам Корниенко о таких вариантах развития событий пока не слышал.

Ситуация с Разумковым и фракцией Слуга народа

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект "об олигархах" на изучение в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призывал к тому, чтобы Разумков не предпринимал таких действий. Глава ВР в ответ сказал, что отправка документа на рассмотрение Венецианской комиссии не мешает рассмотрению законопроекта во втором чтении.

17 сентября Арахамия сказал, что, с его точки зрения, Разумков такими действиями специально попытался "сбить" закон об олигархах. В качестве аргумента он привел нежелание Разумкова отправлять в "Венецианку" закон о местном референдуме, мотивировав свое решение "загруженностью работой" комиссии.

Вечером, 17 сентября, в программе Свобода слова Савика Шустера спикер Разумков, вице-спикер Стефанчук и глава фракции СН Арахамия публично поспорили по данной ситуации. Стефанчук и Арахамия задали вопрос Разумкову о том, почему он решил направить законопроект "об олигархах" в Венецианскую комиссию, ранее отказавшись отправлять туда закон о местном референдуме. Разумков мотивировал свои действия обращением оппозиции и омбудсмена Людмилы Денисовой.

Кроме того, Разумков неоднозначно высказался о ситуации с оказанием на него давления и прокомментировал слухи об отставке. По его словам, он намерен продолжить работу спикером Верховной Рады.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у него хорошие отношения с Разумковым. Однако глава ВР, по его словам, должен помнить, что фракция может проголосовать за другую кандидатуру спикера ВР.

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Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков новости Украины Александр Корниенко
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