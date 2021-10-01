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"Холодная регламентная война": Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова

1 октября 2021, 07:16

Спикер парламента был делегирован от фракции Слуга народа. Если он больше не "слуга народа", значит его просто заменят, заявил Давид Арахамия.

Разумков, Арахамия
Арахамия инициировал отставку Разумкова / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

"Вы же наблюдали, что в последние недели случалось, когда мы начали принимать закон об олигархах. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют, "холодная регламентная война", - сказал Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

Он напомнил, что действующий спикер был делегирован от фракции Слуга народа.

"Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мнения со Слугой народа, он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров", - добавил Арахамия.

Читайте такжеНовым спикером Рады станет Стефанчук - СМИКак сообщал Главред, 30 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Слуги народа пришли за подписными листами об отзыве его с поста председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал председатель фракции СН Давид Арахамия.

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Разумков заявил, что это было "ожидаемо" и медлить с подписными листами он не будет.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей народных депутатов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ситуация с Разумковым и фракцией Слуга народа

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект об олигархах на изучение в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призывал к тому, чтобы Разумков не предпринимал таких действий. Глава ВР в ответ сказал, что отправка документа на рассмотрение Венецианской комиссии не мешает рассмотрению законопроекта во втором чтении.

17 сентября Арахамия сказал, что, с его точки зрения, Разумков такими действиями специально попытался "сбить" закон об олигархах. В качестве аргумента он привел нежелание Разумкова отправлять в "Венецианку" закон о местном референдуме, мотивировав свое решение "загруженностью работой" комиссии.

В конце сентября стало известно, что в Слуге народа считают, что ситуацию, которая происходит между партией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, можно расценивать как конфликт. В политической силе главы государства в последнее время не видят в деятельности Разумкова командных действий и при этом не уверены, что он продолжает работать с партией власти. Вопрос отставки спикера украинского парламента не исключается, заявил глава СН Александр Корниенко.

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