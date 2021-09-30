У Зеленского "открестились" от сбора подписей за отставку Разумкова

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей народных депутатов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию", пишет "Украина 24".

"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", — отметил Никифоров.

Отставка Дмитрия Разумкова: с чего все началось

Заявление Давида Арахамии о выдаче подписных листов за отставку спикера поступило в парламент 30 сентября, о чем в соцсетях сообщил сам Разумков.

Читайте такжеРазумков о возможной отставке: свою позицию я буду отстаивать, если позовут на фракцию - я придуПресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук уточнила, что решение о сборе подписей за отставку Разумкова – не воля "СН", а инициатива самого депутата. В свою очередь пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний уточнила, что Арахамия обратился к Разумкову именно как глава фракции, а не просто депутат.

К вечеру 30 сентября Арахамия подал новое заявление, уже от себя лично, и процедура сбора подписей была перезапущена - депутат получил новые подписные листы.