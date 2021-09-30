Против Разумкова в Раду поступило еще одно обращение: кто его подал

Подано еще одно обращение об отставке спикера ВР / УНИАН

Нардеп и глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия направил в Раду еще одно обращение с инициативой отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. В этот раз Арахамия подал обращение лично от себя, сообщила пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний.

"Похоже, одного обращения от фракции по поводу подписных листов об отзыве главы парламента с должности было мало. Поступило второе обращение от народного депутата Украины Давида Арахамии", - заявила она.

Туний отметила, что теперь процедура отставки Разумкова запускается заново.

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"Новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - добавила она.

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Ситуация с Разумковым и фракцией Слуга народа

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект об олигархах на изучение в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призывал к тому, чтобы Разумков не предпринимал таких действий. Глава ВР в ответ сказал, что отправка документа на рассмотрение Венецианской комиссии не мешает рассмотрению законопроекта во втором чтении.

17 сентября Арахамия сказал, что, с его точки зрения, Разумков такими действиями специально попытался "сбить" закон об олигархах. В качестве аргумента он привел нежелание Разумкова отправлять в "Венецианку" закон о местном референдуме, мотивировав свое решение "загруженностью работой" комиссии.

Вечером 17 сентября в программе Свобода слова Савика Шустера спикер Разумков, вице-спикер Стефанчук и глава фракции СН Арахамия публично поспорили по данной ситуации. Стефанчук и Арахамия задали вопрос Разумкову о том, почему он решил направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, ранее отказавшись отправлять туда закон о местном референдуме. Разумков мотивировал свои действия обращением оппозиции и омбудсмена Людмилы Денисовой.

Кроме того, Разумков неоднозначно высказался о ситуации с оказанием на него давления и прокомментировал слухи об отставке. По его словам, он намерен продолжить работу спикером Верховной Рады.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у него хорошие отношения с Разумковым. Однако глава ВР, по его словам, должен помнить, что фракция может проголосовать за другую кандидатуру спикера ВР.