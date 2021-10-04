Пять членов Кабмина могут остаться без должностей: СМИ назвали фамилии министров

В Кабмине проведут кадровые перестаноквки / УНИАН

Во второй половине октября в Кабинете министров планируют провести кадровые перестановки. Список членов Кабмина, которых хотят уволить, меняется.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура сообщил, что в ближайшее время могут заменить четыре или пять министров, пишет РБК-Украина.

По данным источников издания, под угрозой увольнения оказались вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский, первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Отмечается, что все намеченные ротации сдвигаются по срокам из-за сложностей в поиске новых кадров. При этом на потенциально вакантные места в Кабмине только за последние недели прошли отбор уже десятки человек.

Отмечается, что ранее на место Уруского рассматривали главу комитета Рады по экономическому развитию Дмитрия Наталуху. Но после того, как он публично высказался против отставки Разумкова, в президентской команде задумались над поиском других кандидатов на это кресло.

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Что касается Марины Лазебной, то в правящей команде еще не определились, кем ее заменить. Замену Тарану на Банковой также еще не присмотрели. Согласно закону, инициатива об отставке и назначении министра обороны - это прерогатива президента.

Роман Абрамовский - пока что единственный из министров, который, по данным издания, уже подготовил заявление об уходе. В Минэкологии может перейти "один из депутатов от Слуги народа". Другой собеседник издания допустил, что ведомством будет руководить исполняющий обязанности, выбранный Кабмином.

На место Любченко может перейти замглавы Офиса президента Юлия Свириденко. По данным издания, в президентской команде усомнились в некоррумпированности Любченко.

"Есть подозрения, что он оказывал некоторые преференции Ахметову в своих корыстных целях", - объяснил один из влиятельных депутатов из Слуги народа.

Как сообщал Главред, нардеп из фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что после отставки Дмитрия Разумкова должность спикера Верховной Рады может занять его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у партии Слуга народа миллион вопросов к Разумкову.