В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

Ллойд Остин приедет в Украину / Reuters

Глава Минобороны Пентагона Ллойд Остин на грядущих выходных планирует посетить Европу. По дороге, он заедет и в Украину, сообщает пресс-служба Пентагона в пятницу, 15 октября.

В нашей стране у Остина запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Предполагается, что глава Пентагона подтвердит американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - указано в сообщении.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны был принят План обороны Украины, который является совершенно секретным документом. Он предназначен для применения исключительно во время войны. Так охарактеризовал первый в истории Украины подобного рода документ секретарь СНБО Алексей Данилов

Также ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Российская Федерация обладает невероятно мощными вооруженными силами.