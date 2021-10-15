УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

15 октября 2021, 23:46
Прослушать новость
Остановить

Ллойд Остин будет обсуждать с украинскими властями реализацию оборонной реформы.

Ллойд Остин
Ллойд Остин приедет в Украину / Reuters

Глава Минобороны Пентагона Ллойд Остин на грядущих выходных планирует посетить Европу. По дороге, он заедет и в Украину, сообщает пресс-служба Пентагона в пятницу, 15 октября.

В нашей стране у Остина запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Предполагается, что глава Пентагона подтвердит американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - указано в сообщении.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны был принят План обороны Украины, который является совершенно секретным документом. Он предназначен для применения исключительно во время войны. Так охарактеризовал первый в истории Украины подобного рода документ секретарь СНБО Алексей Данилов

Также ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Российская Федерация обладает невероятно мощными вооруженными силами.

viber
Пентагон Владимир Зеленский Украина Андрей Таран Ллойд Остин
Сейчас вы просматриваете новость «В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман В моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнееВ моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнее Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовитьМеню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечкуМожет вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Злата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на ХолостячкуЗлата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на Холостячку

Последние новости

00:19

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность

15 октября, пятница
23:59

Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию Видео

23:57

Гастроэнтеролог пояснила, на какие болезни может указывать изжога

23:46

В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

23:22

Как с иголки: в Украине появилось совершенно "новое село" Видео

Реклама
23:03

У Зеленского оценили возможность отставки министра обороны

22:39

"Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины Видео

22:25

Цифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса Видео

22:08

Экс-министр экологии отказался от 2 лицензий на добычу недр: СНБО взялся за охрану окружающей среды Видео

21:57

Как жить дольше: три продукта, которые снизят риск преждевременной смерти Видео

21:56

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

21:45

Данилов рассказал о двух важных стратегиях, которые сегодня утвердили

21:06

Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО Видео

21:02

СНБО призвал Кабмин немедленно оценить работу одного из министерств Видео

20:44

Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье Видео

20:37

В СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам Видео

20:12

Украина ввела санкции против 237 человек - Данилов Видео

20:05

СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины Видео

19:57

Нас ждёт "веселая" зима мнение

19:40

"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса Видео

Реклама
19:20

"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

19:12

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

19:10

Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет Видео

19:05

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

18:37

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

18:33

Выкручивали уши и ужасно избивали: запорожские патрульные жутко издевались над задержанным

18:21

"Танцевать он не может": Евгения Власова рассказала о состоянии партнера по "Танцам" после ДТП Видео

18:08

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

17:59

Британский депутат-консерватор скончался после нападения

17:58

Смертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии Видео

17:41

Каким людям нельзя есть популярный вид мяса - ответ диетолога

17:41

"Они исчезнут": в Египте бьют тревогу из-за уникального чуда природы Видео

17:34

В Днепре 13-летняя девочка поссорилась с родителями из-за оценок и выпрыгнула с 6 этажа

17:22

"Путин - великий человек, а Россия - основной партнер": Кива оправдался за поздравление главы РФ Видео

17:04

Симптомы рака легких: явный признак того, что у вас может быть смертельная болезнь Видео

16:57

"Ловят нарушителей": в "краснозонном" Херсоне запустили "антиковидные" патрули

16:49

Еще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантин

16:46

В Москве с криками "фашисты" и "позор" сорвали показ фильма про Голодомор в Украине Видео

16:36

"Большая стройка": на Хортице запустили лазерное шоу, которым можно управлять с помощью телефона Видео

16:31

На Полтавщине во время празднования Дня села едва не скончался подросток: его спасли копы

Реклама
16:31

Количество больных перевалит за 20 тысяч в сутки: ученые составили COVID-прогноз для Украины

15:56

Когда украинские врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты: министр назвал точную дату Видео

15:54

Украинцы не могут получить помощь по рождению ребенка: в Минцифре разъяснили неразбериху

15:51

Во Львове похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа

15:45

Как жить дольше: назван теплый напиток для снижения риска рака, уровня холестерина и долголетия Видео

15:16

Высокое кровяное давление: суперпродукт, который "значительно" снижает гипертонию за два часа Видео

15:08

"Либо он выходит, либо мы не едем": в Запорожье маршрутчик-неадекват обматерил льготника Видео

15:00

Жуткое убийство в Хмельницкой области: 23-летняя девушка зверски расправилась с пожилым мужчиной

14:56

Главный санврач объяснил, когда переболевшим COVID-19 нужно делать прививку

14:35

Регина Тодоренко в кружевных полупрозрачных трусиках показала эффект от жесткой терапии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять