Президент Зеленский и первая леди прибыли в США: все подробности визита

В Вашингтоне Владимир Зеленский будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом состоится поездка в Калифорнию. Завтра он встретится с Джо Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. 1 сентября украинский лидер встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Президенты двух стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства, а также подпишут документы в сфере обороны.
"Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - написал Зеленский прошлой ночью на странице в Instagram.
Планируется, что в Вашингтоне Зеленский будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом состоится поездка в Калифорнию.
В Вашингтоне пройдет встреча президентов Украины и США в Белом Доме, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.
Также запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона. Программу визита на днях уточняла Посол Украины в США Оксана Маркарова.
Встреча Зеленского и Байдена
Программа визита Зеленского в США была пересмотрена и расширена, президенты проведут встречу не только в формате делегаций, но и тет-а-тет.
Саммит Байдена и Зеленского запланирован на 1 сентября. Переговоры глав двух государств переносили два раза. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа 2021, потом ее перенесли на 31 число, а затем — на 1 сентября. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.
Первоочередная задача встречи - обсуждение стратегического партнерства с США. Оно действует с 2008 года, однако заседаний комиссии в рамках партнерства не было с 2018 года. Поэтому его необходимо вывести на новый уровень, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.
Вторым блоком обсуждения станут вопросы безопасности. В этот список входят: противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса и Крыма. По словам Кулебы, на встрече намерены рассмотреть несколько конкретных идей по этим вопросам.
30 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.
В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности, американские инвестиции в Украину. Украинская сторона презентует конкретные инвестиционные проекты - с названиями, цифрами, сроками реализации. Они будут переданы на рассмотрение американской стороны.
Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:
- Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.
- Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
- Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.
- Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.
- 21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.