Президент Зеленский и первая леди прибыли в США: все подробности визита

Президент Зеленский и первая леди прибыли в США / Фото instagram

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. 1 сентября украинский лидер встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Президенты двух стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства, а также подпишут документы в сфере обороны.

"Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - написал Зеленский прошлой ночью на странице в Instagram.

Зеленский с супругой прибыл в США / Фото t.me/OP_UA

Планируется, что в Вашингтоне Зеленский будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом состоится поездка в Калифорнию.

В Вашингтоне пройдет встреча президентов Украины и США в Белом Доме, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Также запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона. Программу визита на днях уточняла Посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Встреча Зеленского и Байдена

Программа визита Зеленского в США была пересмотрена и расширена, президенты проведут встречу не только в формате делегаций, но и тет-а-тет.

Саммит Байдена и Зеленского запланирован на 1 сентября. Переговоры глав двух государств переносили два раза. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа 2021, потом ее перенесли на 31 число, а затем — на 1 сентября. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

Первоочередная задача встречи - обсуждение стратегического партнерства с США. Оно действует с 2008 года, однако заседаний комиссии в рамках партнерства не было с 2018 года. Поэтому его необходимо вывести на новый уровень, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Вторым блоком обсуждения станут вопросы безопасности. В этот список входят: противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса и Крыма. По словам Кулебы, на встрече намерены рассмотреть несколько конкретных идей по этим вопросам.

30 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности, американские инвестиции в Украину. Украинская сторона презентует конкретные инвестиционные проекты - с названиями, цифрами, сроками реализации. Они будут переданы на рассмотрение американской стороны.

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