Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести - Денисова

Зеленский везет Байдену списки пленных украинцев / Reuters

Лидер украинцев Владимир Зеленский отвезет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала Украина 24.

Во время встречи лидеры обсудят вопрос по их возврату и обмену.

"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку", - сказала она

Денисова считает, что на встрече Зеленского и Байдена вопросы о пленных и пропавших без вести украинцах будут обсуждаться, включая их возврат и обмен.

Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.

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Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.

Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.

21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.