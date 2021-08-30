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Зеленский вылетает прямо сейчас: в ОП подтвердили перенос саммита президентов Украины и США

30 августа 2021, 10:52

Встречу Зеленского и Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября. Программа визита президента Украины в США полностью поменялась, но ничего не отменилось.

Зеленский
Владимир Зеленский вылетает с официальным визитов в США / УНИАН

В Офисе президента подтвердили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны.

Причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула. Об этом Интерфакс-Украина заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум Талибана - или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим – и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме", - рассказал Никифоров.

По его словам, "украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы пониманием, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день", - сказал пресс-секретарь президента.

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Никифоров добавил, что программа визита Зеленского в США полностью поменялась, но ничего не отменилось. Некоторые из встреч Зеленского в Америке произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие – позже.

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"Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня по прилету он проведет в Вашингтоне и после в Калифорнии", - резюмировал пресс-секретарь президента.

Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

  • Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.
  • Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
  • Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.
  • Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.
  • 21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.

  • По данным СМИ, визит Зеленского в Вашингтон не будет ограничен лишь американской столицей. Сообщалось, что глава государства посетит Чикаго и Сан-Франциско.
  • 29 августа стало известно, что встреча президентов Украины и США была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.
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