Зеленский вылетает прямо сейчас: в ОП подтвердили перенос саммита президентов Украины и США

Владимир Зеленский вылетает с официальным визитов в США / УНИАН

В Офисе президента подтвердили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны.

Причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула. Об этом Интерфакс-Украина заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум Талибана - или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим – и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме", - рассказал Никифоров.

По его словам, "украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы пониманием, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день", - сказал пресс-секретарь президента.

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Никифоров добавил, что программа визита Зеленского в США полностью поменялась, но ничего не отменилось. Некоторые из встреч Зеленского в Америке произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие – позже.

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"Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня по прилету он проведет в Вашингтоне и после в Калифорнии", - резюмировал пресс-секретарь президента.

Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.

Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.

Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.

21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.