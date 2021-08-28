Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме уточнили дату саммита и темы переговоров

Байден и Зеленский встретятся 31 августа / коллаж УНИАН

Встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена - состоится 31 августа.

Саммит не будут переносить из-за ситуации в Афганистане, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также озвучила главные темы, которые обсудят при встрече главы государств.

"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", – отметила Псаки.

Кроме того, Зеленский и Байден обсудят взаимное сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Также Белый дом поддержит Зеленского в борьбе с коррупционерами и реализации реформ, основанных на демократических ценностях.

Напомним, 21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.

К слову, по данным СМИ, визит Зеленского в Вашингтон не будет ограничен лишь американской столицей. Сообщалось, что глава государства посетит Чикаго и Сан-Франциско.

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