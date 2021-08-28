Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме уточнили дату саммита и темы переговоров

Лидеры государств встретятся 31 августа. Саммит не будут переносить из-за ситуации в Афганистане, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена - состоится 31 августа.
Саммит не будут переносить из-за ситуации в Афганистане, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также озвучила главные темы, которые обсудят при встрече главы государств.
"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", – отметила Псаки.
Кроме того, Зеленский и Байден обсудят взаимное сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Также Белый дом поддержит Зеленского в борьбе с коррупционерами и реализации реформ, основанных на демократических ценностях.
Напомним, 21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.
К слову, по данным СМИ, визит Зеленского в Вашингтон не будет ограничен лишь американской столицей. Сообщалось, что глава государства посетит Чикаго и Сан-Франциско.
Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:
- Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.
- Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
- Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.
- Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.