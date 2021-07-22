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Переговоры Зеленского в США: в Конгрессе потребовали от Байдена перенести сроки визита

22 июля 2021, 10:13
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Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон Конгресс США будет на каникулах.

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Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа / Getty

В Белый дом поступила просьба из Конгресса США о переносе даты визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Американские законодатели надеются, что президент США Джо Байден пересмотрит такое решение, сообщает украинская служба Голоса Америки.

Отмечается, что накануне в Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

"Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили. Надеюсь, президент рассмотрит это... Изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - сказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур

Выбранную Белым домом дату визита Зеленского в США также раскритиковал сенатор Тед Круз.

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"Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северному потоку-2. Видимо, просто совпадение", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

В ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского гаранта подтвердит непоколебимую поддержку Киева в противостоянии российской агрессии

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