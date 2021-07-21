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Мощная помощь по Крыму и Донбассу: США официально объявили о встрече Зеленского и Байдена 30 августа

21 июля 2021, 20:43
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Визит Зеленского в Вашингтон показывает, что США решительно поддерживают Украину в войне с Россией, сказала Джен Псаки.

Зеленский
В США ждут Зеленского и поддерживают реформы в Украине / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

В ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского гаранта подтвердит непоколебимую поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.Читайте такжеРезкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского


"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года. Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - отмечается в сообщении.

Также отмечено что, поездка Зеленского продемонстрирует поддержку США дальнейшего сотрудничества с Украиной в сферах энергетической, безопасности и борьбы с коррупцией.

"(Поездка Зеленского в США подчеркнет, - ред.) Наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и наша поддержка усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", - сказала Джейн Псаки.

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Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Джо Байден 7 июня провели телефонные переговоры, по итогам которых американский глава государства пригласил украинского гаранта с визитом в Вашингтон.

17 июля издание Зеркало недели со ссылкой на свои источники сообщило, что визит Зеленского на встречу с Байденом в Вашингтон состоится не в июле, а в августе. По информации издания, Киев такая дата не устраивает.

На Банковой планировали, что поездка Зеленского в США пройдет либо в последние дни июля, либо в начале августа. Ситуация зависит от дипломатического протокола и вопросов логистики.

20 июля в Госдепе подтвердили, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон состоится ориентировочно в августе.

новости США Владимир Зеленский новости Украины
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