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Встречи Зеленского с Байденом в июле не будет - СМИ

17 июля 2021, 09:50

Американская сторона вычеркнула слово "июльский" из сообщения, в котором говорилось о предстоящем визите президента Украины в США.

Джо Байден
Байден встретится с Зеленским в августе / Фото Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонной беседы лидеров двух стран.

Такую информацию обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на источники. Отмечается, что еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений (памятуя о конфузе Банковой, неверно передавшей смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписавшей главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО).

Во время этих согласований, по словам источников издания, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по информации издания, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны.

Напомним, в Администрации президента Джо Байдена прокомментировали планируемый визит президента Владимира Зеленского в США. В Белом доме подчеркнули, что визит президента Украины в США ожидается этим летом.

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В сюжете ТСН можете узнать подробнее о том, какие темы Зеленский хочет обсудить на встрече с Байденом:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

"Чего мы ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", - сказал он.

Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины
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