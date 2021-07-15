"Этим летом": у Байдена анонсировали визит Зеленского, но не уточнили дату

Джо Байден / Reuters

В Администрации президента Джо Байдена прокомментировали планируемый визит президента Владимира Зеленского в США.

В сообщении на сайте Белого дома не называется конкретной даты визита президента Украины Вашингтон.

В то же время в Белом доме подчеркнули, что визит президента Украины в США ожидается этим летом.

"Когда этим летом президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

"Чего мы ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать",