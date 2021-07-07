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"У нас война и гибнут люди": Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом и Меркель

7 июля 2021, 16:36

Во время переговоров с лидером США будут вопросы по трем основным направлениям, а с канцлером Германии в приоритете будет один важный вопрос.

Зеленский
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом и Меркель / УНИАН

Президент Владимир Зеленский во время визита в Литву рассказал, чего ожидает от своих будущих встреч с американским коллегой Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Во время переговоров с лидером США Зеленский ждёт конкретики по сотрудничеству в сфере обороны, безопасности и экономики, а на встрече с Меркель одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока-2".

Встреча Зеленский – Байден

Президент Украины рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

"Чего мы ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", – цитирует украинского лидера Интерфакс-Украина.

Встреча Зеленский – Меркель

В то же время вскоре ожидается визит Зеленского в Берлин по личному приглашению канцлера Ангелы Меркель. Глава государства обратит внимание на вопросы "Северного потока-2" и безопасности.

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"Вопрос "Северного потока-2" – это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нем с госпожой Меркель… Это важно для энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы…", – отметил Зеленский.

При этом он назвал проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран", отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики. "Для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", – пояснил президент.

Напомним, что встреча с Меркель должна состояться 12 июля. Ранее в ОП назвали список вопросов, которые Зеленский обсудит с канцлером Германии.

Также ранее сообщалось, что украинский гарант пригласил Меркель приехать в Украину на саммит Крымской платформы и мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Украины.

Меркель Владимир Зеленский Джо Байден Северный поток-2 новости Украины
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