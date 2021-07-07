Литва просит для Украины чётких планов для приближения к ЕС и НАТО

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО. Об этом он сказал на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду, 7 июля.
"Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украину в евроатлантическое сообщество, и как она может сближаться с ЕС и НАТО – цитирует литовского президента Европейская правда.
"Украине нужны четкие планы, для того, чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится. Амбициозная повестка дня это то, что мотивирует людей", – сказал Науседа.
Президент Литвы также отметил, что успеха в реформах можно достичь введением хорошо функционирующей рыночной экономики, продвижением евроатлантической и европейской интеграции, а также борьбой с коррупцией.
Одной же из главных задача, по его словам, является повышение доверия украинцев к судебной системе, их уверенность в том, что антикоррупционная система работает должным образом.
Вступление Украины в НАТО
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил американцам создание пошагового плана интеграции Киева в Североатлантический альянс. Механизм должен предполагать привязку к конкретным календарным датам.
- 14 июня Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видят ли Украину в НАТО в ближайшем будущем, и когда украинское государство получит ПДЧ в Североатлантический альянс.
- После саммита Альянса, который состоялся 14 июня, в блоке сделали заявление о том, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно будет предоставлен соответствующий план, в блоке не уточнили.
- Американский президент Джо Байден сказал, что Украина пока не готова к интеграции в НАТО. Главным препятствием он назвал коррупцию.