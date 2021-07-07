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Литва просит для Украины чётких планов для приближения к ЕС и НАТО

7 июля 2021, 12:11
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Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гитанас Науседа
Президент Литвы рассказал, что нужно Украине для приближения к ЕС и НАТО / REUTERS

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО. Об этом он сказал на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду, 7 июля.

"Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украину в евроатлантическое сообщество, и как она может сближаться с ЕС и НАТО – цитирует литовского президента Европейская правда.

"Украине нужны четкие планы, для того, чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится. Амбициозная повестка дня это то, что мотивирует людей", – сказал Науседа.

Президент Литвы также отметил, что успеха в реформах можно достичь введением хорошо функционирующей рыночной экономики, продвижением евроатлантической и европейской интеграции, а также борьбой с коррупцией.

Одной же из главных задача, по его словам, является повышение доверия украинцев к судебной системе, их уверенность в том, что антикоррупционная система работает должным образом.

Вступление Украины в НАТО

  • Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил американцам создание пошагового плана интеграции Киева в Североатлантический альянс. Механизм должен предполагать привязку к конкретным календарным датам.
  • 14 июня Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видят ли Украину в НАТО в ближайшем будущем, и когда украинское государство получит ПДЧ в Североатлантический альянс.
  • После саммита Альянса, который состоялся 14 июня, в блоке сделали заявление о том, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно будет предоставлен соответствующий план, в блоке не уточнили.
  • Американский президент Джо Байден сказал, что Украина пока не готова к интеграции в НАТО. Главным препятствием он назвал коррупцию.
НАТО новости Украины Гитанас Науседа Европейский союз
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