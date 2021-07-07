Литва просит для Украины чётких планов для приближения к ЕС и НАТО

Президент Литвы рассказал, что нужно Украине для приближения к ЕС и НАТО / REUTERS

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО. Об этом он сказал на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду, 7 июля.

"Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украину в евроатлантическое сообщество, и как она может сближаться с ЕС и НАТО – цитирует литовского президента Европейская правда.

"Украине нужны четкие планы, для того, чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится. Амбициозная повестка дня это то, что мотивирует людей", – сказал Науседа.

Президент Литвы также отметил, что успеха в реформах можно достичь введением хорошо функционирующей рыночной экономики, продвижением евроатлантической и европейской интеграции, а также борьбой с коррупцией.

Одной же из главных задача, по его словам, является повышение доверия украинцев к судебной системе, их уверенность в том, что антикоррупционная система работает должным образом.

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