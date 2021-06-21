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"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и выдвинула требование

21 июня 2021, 00:12
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Альянс за 13 лет не сделал ничего, чтобы Украина присоединилась к НАТО, сказал Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба
В НАТО должны предоставить Украине четкий список требований, который следует выполнить Киеву - Кулеба / УНИАН

Североатлантический альянс еще в 2008 году сделал заявление, согласно которому Украина и Грузия должны войти в НАТО. Однако с тех пор никаких конкретных решений по этому вопросу не было принято. Альянс может бесконечно требовать от Киева реформ, поэтому блоку следует предоставить четкий список, что должно сделать государство для успешной евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью агентству Anadolu в воскресенье, 20 июня, он рассказал о том, что в 2008 году после заявления о намерении принятии Украину и Грузию в НАТО, лидеры коллективного блока безопасности поручили министрам иностранных дел своих стран рассмотреть данный вопрос. Но на практике конкретных шагов не было.

"Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по членству. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения", - сказал Кулеба.Читайте такжеВступление Украины в НАТО: в США раскрыли главную ошибку Зеленского

При этом он добавил, что Альянсу следует предоставить Киеву четкий список требований по реформам, после реализации которых Украина сможет интегрироваться в НАТО.

"Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил американцам создание пошагового плана интеграции Киева в Североатлантический альянс. Механизм должен предполагать привязку к конкретным календарным датам.

14 июня Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видят ли Украину в НАТО в ближайшем будущем, и когда украинское государство получит ПДЧ в Североатлантический альянс.

После саммита Альянса, который состоялся 14 июня, в блоке сделали заявление о том, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно будет предоставлен соответствующий план, в блоке не уточнили.

Американский президент Джо Байден сказал, что Украина пока не готова к интеграции в НАТО. Главным препятствием он назвал коррупцию.

НАТО Дмитрий Кулеба новости Украины
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