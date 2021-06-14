Байден назвал условие вступления Украины в НАТО

Джо Байден высказался о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО.

По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.

Первым он назвал избавление от коррупции, а не войну в Украине.

"Мой ответ - нет. Вот в чем дело: во-первых, нужно избавится от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал Байден в ответ на вопрос, может ли война и оккупация помешать Украине вступить в НАТО.

Он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться физической агрессии России.

"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего союза, но я знаю одно, необходимо убедить, и это не легко", - сказал американский лидер.

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Напомним, на саммите НАТО 14 июня Альянс подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому блок безопасности Запада видит Украину и Грузию в Североатлантическом альянсе в будущем.

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В НАТО 7 июня заявили, что Украине и Грузии не предоставят План действий по вступлению в НАТО на саммите в Брюсселе. Причиной тому является отсутствие консенсуса среди стран-участниц Альянса по данному вопросу.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил США создать четкий и пошаговый алгоритм вступления Киева в НАТО. Механизм должен предусматривать конкретные даты.

14 июня Зеленский призвал Байдена и США дать четкий ответ на вопрос о том, видит ли Запад Украину в НАТО, и будет ли Киеву предоставлен ПДЧ. Как полагает президент, украинское государство должно получить четко поставленный ответ на свой вопрос.