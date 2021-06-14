Визит Зеленского в Вашингтон: на Банковой объявили ТОП-3 темы на переговоры с Байденом

Зеленский отправится в Вашингтон уже в июле / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон намерен провести переговоры с хозяином Белого дома Джо Байденом по вопросам интеграции Киева в НАТО, ситуации на Донбассе и экономической поддержки со стороны США.

Как сообщает пресс-служба ОП, глава украинского государств в интервью AFP, Reuters и Associated Press, рассказал, что он планирует обсудить с Байденом три главные темы: получение Украиной ПДЧ в НАТО, ситуацию с конфликтом на Донбассе и новую экономическую помощь со стороны Вашингтона.Читайте такжеСделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден

"В ходе встречи с лидером Соединенных Штатов Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны", - подчеркивается в сообщении.

Переговоры Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. В ходе дискуссии Байден сказал, что на саммите в Женеве он намерен объявить Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Также он пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон.

На Банковой рассказали о том, что Зеленский и Байден поговорили о ситуации на Донбассе, проблемных аспектах газопровода Северный поток-2 и интеграции Украины в НАТО.

Поездка Зеленского в Вашингтон запланирована на июль. На переговорах с президентом Украины Байден намерен рассказать о деталях встречи с Владимиром Путиным.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Зеленский предложил США создать план по вступлению Украины в НАТО в виде пошагового механизма с привязкой к конкретным датам.