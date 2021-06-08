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Зеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТО

8 июня 2021, 20:07
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Время заявлений и деклараций о намерениях нужно оставить в прошлом, сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский в разговоре с Байденом предложил создать конкретный механизм вступления Украины в НАТО / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с хозяином Белого дома Джо Байденом акцентировал внимание на необходимости создания реальной "дорожной карты" по интеграции Киева в НАТО с ее четкой привязкой к конкретным календарным датам. Как полагает украинский гарант, вместо заявлений и деклараций о намерениях вопрос уже нужно решать.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты", - сказал Зеленский американскому главе государства Байдену в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба Офиса президента.Читайте такжеЗеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО

Также в ОП подчеркнули, что интеграция Украины в Североатлантический альянс поможет создать предпосылки для прекращения военного конфликта на Донбассе.

Переговоры Байдена и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что он разочарован позицией США по ситуации с газопроводом СП-2. По его словам, об отказе Вашингтона от санкций в отношении Nord Stream AG он узнал из прессы. В связи с этим Зеленский призвал Байдена провести встречу перед тем, как американский глава государства отправится на переговоры с Путиным.

В тот же день состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. По итогам переговоров Байден пригласил Зеленского приехать на переговоры в Вашингтон и пообещал поддержку Украины в ходе встречи с Путиным в Женеве.

Позже в Офисе президента рассказали детали переговоров Байдена и Зеленского: стороны обсудили вопросы газопровода СП-2, вступление Украины в НАТО, войну на Донбассе. Уже в июле Зеленский отправится в Вашингтон, где обсудит с Байденом детали женевского саммита США и России.

НАТО новости США Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины
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