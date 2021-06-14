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В НАТО объявили о вступлении Украины в Альянс путем получения ПДЧ

14 июня 2021, 19:00

На саммите Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о присоединении Украины к НАТО.

НАТО, Украина
НАТО, Украина / УНИАН

На саммите Североатлантического альянса, который состоялся в понедельник, 14 июня, страны-участницы коллективного блока безопасности подтвердили намерение в будущем принять Украину в НАТО. Киев присоединится к Альянсу путем предоставления ПДЧ. Однако теперь украинскому государству следует сосредоточиться на реформах.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса через План действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой части этого процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству", - указано в заявлении Альянса.

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