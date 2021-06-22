Зеленский объявил о визите в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Берлин. В ходе переговоров стороны должны обсудить украинско-германские отношения и процессы мирного разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе. Украинский гарант должен отправиться в Берлин 12 июля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во вторник, 22 июня, состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Германии. В ходе переговоров Зеленский и Меркель подтвердили особенность даты Дня скорби и памяти жертв войны в Украине и подчеркнули важность ответственность за преступления нацистского режима.

"Наш разговор проходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - заявил Зеленский.

Кроме того, гарант пригласил Меркель приехать в Украину на саммит Крымской платформы и мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Украины. В свою очередь, канцлер ФРГ пригласила Зеленского приехать в Германию на переговоры, в ходе которых будет обсуждаться вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе.

"Со своей стороны, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе", - подчеркивается в сообщении.

В Twitter-аккаунте главы государства уточняется, что Зеленский поедет с визитом в Берлин 12 июля.

"Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и сотрудничества", - подчеркнул украинский гарант.

Новость дополняется