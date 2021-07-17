У Зеленского назвали сроки визита в США для встречи с Байденом

Владимир Зеленский / УНИАН

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о сроках визита главы государства в США и его встречи с президентом Джо Байденом.

Встреча президентов может состояться в ближайшие несколько недель, подчеркнул Никифоров в эфире Суспильного.

"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", - сказал пресс-секретарь президента.

Никифоров также попросил не делать трагедию из-за того, что дата встречи сместилась. Он еще раз подчеркнул, что встречу активно готовят, а согласование даты зависит от логистических и протокольных вещей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонной беседы лидеров двух стран.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

"Чего мы ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", - сказал он.