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У Зеленского назвали сроки визита в США для встречи с Байденом

17 июля 2021, 18:54
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Сергей Никифоров попросил не делать трагедию из-за того, что дата встречи сместилась.

Названы сроки визита Зеленского в США
Владимир Зеленский / УНИАН

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о сроках визита главы государства в США и его встречи с президентом Джо Байденом.

Встреча президентов может состояться в ближайшие несколько недель, подчеркнул Никифоров в эфире Суспильного.

"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", - сказал пресс-секретарь президента.

Никифоров также попросил не делать трагедию из-за того, что дата встречи сместилась. Он еще раз подчеркнул, что встречу активно готовят, а согласование даты зависит от логистических и протокольных вещей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонной беседы лидеров двух стран.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

"Чего мы ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", - сказал он.

новости США Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины Сергей Никифоров
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