У Байдена объявили о новых сроках встречи президента США с Зеленским

Вопрос встречи Байдена и Зеленского зависит от графика американского президента, сказал Джордж Кент.
Встреча хозяина Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится, скорее всего, в августе. На данный момент в американской администрации работают над тем, чтобы найти свободное время для проведения данного мероприятия. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
В интервью Радио Свобода он подтвердил, что Зеленского ждут в Вашингтоне по приглашению Байдена. Теперь в администрации США работают над тем, чтобы найти время в графике главы Белого дома для встречи с президентом Украины.Читайте такжеРоссия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару
По его словам, встреча лидеров двух государств, скорее всего, состоится не в июле, а в августе.
"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - подчеркнул Джордж Кент.
Встреча Зеленского и Байдена
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля провел телефонный разговор с американским главой государства Джо Байденом. В ходе переговоров лидер США пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.
- Издание Зеркало недели 17 июля со ссылкой на свои источники сообщило, что визит Зеленского в Вашингтон состоится не в июле, а в августе. Причем американская сторона настаивает на том, чтобы Зеленский приехал в Штаты в конце августа, тогда как Киев выступает против таких сроков.
- Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что встреча Зеленского и Байдена пройдет либо в последние дни июля, либо в начале августа. Согласование даты зависит от вопросов логистики и дипломатического протокола.