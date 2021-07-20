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У Байдена объявили о новых сроках встречи президента США с Зеленским

20 июля 2021, 15:56
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Вопрос встречи Байдена и Зеленского зависит от графика американского президента, сказал Джордж Кент.

Зеленский
Визит Зеленского в США на встречу с Байденом может состояться в августе - Госдеп / УНИАН

Встреча хозяина Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится, скорее всего, в августе. На данный момент в американской администрации работают над тем, чтобы найти свободное время для проведения данного мероприятия. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

В интервью Радио Свобода он подтвердил, что Зеленского ждут в Вашингтоне по приглашению Байдена. Теперь в администрации США работают над тем, чтобы найти время в графике главы Белого дома для встречи с президентом Украины.Читайте такжеРоссия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару

По его словам, встреча лидеров двух государств, скорее всего, состоится не в июле, а в августе.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - подчеркнул Джордж Кент.

Встреча Зеленского и Байдена

  • Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля провел телефонный разговор с американским главой государства Джо Байденом. В ходе переговоров лидер США пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.
  • Издание Зеркало недели 17 июля со ссылкой на свои источники сообщило, что визит Зеленского в Вашингтон состоится не в июле, а в августе. Причем американская сторона настаивает на том, чтобы Зеленский приехал в Штаты в конце августа, тогда как Киев выступает против таких сроков.
  • Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что встреча Зеленского и Байдена пройдет либо в последние дни июля, либо в начале августа. Согласование даты зависит от вопросов логистики и дипломатического протокола.
Владимир Зеленский Джо Байден Госдепартамент США Джордж Кент новости Украины
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