Кулеба обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

Кулеба обсудил ряд вопросов с Нуланд / УНИАН

Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон, пишет МИД Украины.

Сообщается, что стороны договорились взаимодействовать в эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.

"Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным", - говорится в сообщении.

Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме 21 июля официально заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен с визитом в Вашингтон на 30 августа. Ожидается, что в ходе переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом он должен обсудить вопрос газопровода Северный поток-2 и проблему урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил, что переговоры Зеленского и Байдена на неформальной части встречи могут пройти на повышенных тонах из-за того, что Киев недоволен сделкой Вашингтона и Берлина по Северному потоку-2. По словам парламентария, Киев намерен сосредоточиться на сотрудничестве с Конгрессом, который поддерживает Украину и выступает против энергетического проекта Газпрома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому

Президент Зеленский утверждал, что на встрече с Байденом в Вашингтоне он намерен попросить главу американского государства принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно реализовать на базе нормандского формата в том случае, если инициативу поддержат Германия, Франция и Россия.

Позже выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом 31 августа. Дата перенесена из-за изменений в программной повестке визита – теперь мероприятие будет предусматривать не только встречу в рамках делегаций, но и переговоры один на один.