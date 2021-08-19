Визит Зеленского в США перенесен: президент Украины встретится с Байденом 31 августа

Зеленский, Байден / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дом Джо Байденом 31 августа. Дата перенесена из-за изменения в программной повестке визита. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал он в ходе брифинга в четверг, 19 августа.

Формат переговоров предусматривает не только личную встречу, но и переговоры делегаций.

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