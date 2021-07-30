Сценарий Украины по Донбассу и СП-2: в Слуге народа раскрыли планы на встречу Зеленского и Байдена

Зеленский на переговорах с Байденом представит сценарий Киева по разрешению военного конфликта на Донбассе – Корниенко / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне обсудят вопросы прекращения военных действий на Донбассе, Нормандский формат, проблему Северного потока-2, а также энергетическую безопасность. Украинская делегация попробует объяснить американцам свое видение Минских соглашений и поднимет вопрос увеличения объемов военной помощи. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Зеленский будет задавать вопросы Байдену по ситуации с Северным потоком-2 и гарантиям безопасности для украинского государства. Также он поговорит с американским президентом по поводу подключения Штатов к Нормандскому формату. Украинская сторона представит свое видение урегулирования военного конфликта на Донбассе и имплементацию Минских соглашений. При этом Киев рассчитывает на увеличение объемов военной помощи от Вашингтона.

Читайте такжеУступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу"Президент будет задавать вопрос и по "Северному потоку-2", по энергетической, национальной безопасности, по привлечению так или иначе США к Нормандскому формату. Мы попытаемся объяснить, как мы видим выполнения Минских соглашений, как мы видим мирный процесс. Надо поднимать вопрос и об объемах военной помощи, их точно можно увеличивать, мы ожидаем от американского народа больше помощи. Конечно, это экономические вопросы, защита инвесторов", - отметил Корниенко.

Также он добавил, что Киев продолжает реализацию реформ, на которых настаивает Запад, однако есть и определенные проблемы. В частности, речь идет о модернизации корпоративного управления и обновлении Антимонопольного комитета.

"Я думаю, нам здесь есть чем похвастаться, отчитаться, что за эти два года в этой сфере сделано. Ну и, конечно, это пакеты реформ, о которых нам коллеги не устают напоминать, а мы не устаем их делать. У нас в подвешенном состоянии реформа корпоративного управления, которая является очень важной для партнеров, реформа Антимонопольного комитета. Думаю, все эти вопросы будут задаваться на встрече (в Вашингтоне)", - подчеркнул Александр Корниенко.

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Вопросы Донбасса и СП-2 на встрече Зеленского и Байдена

В Белом доме 21 июля, после объявление сделки США и ФРГ по Северному потоку-2, выпустили официальное заявление, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский приглашен в Вашингтон на встречу с Джо Байденом на 30 августа.

Сделка Вашингтона и Берлина по СП-2 является декларацией, в которой зафиксированы обещания Запада Украине, среди которых продление соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую ГТС еще на 10 лет. Если Москва пойдет на новую агрессию против Киева, Германия должна будет ввести национальные антироссийские санкции и призвать ЕС принять аналогичное решение.

На Банковой раскритиковали договоренности Штатов и Германии по Северному потоку-2. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что декларация ничего не гарантирует Киеву. Украинское государство требует конкретных обязательств по ненападению России и вопросу транзита. Пока вопросы не решены, Украина будет продолжать вести переговоры с Западом и бороться с СП-2.

Что касается Донбасса, президент Зеленский говорил, что во время своей поездки в Вашингтон он намерен попросить Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. По его словам, США могут быть подключены к нормандскому формату в том случае, если с этим согласятся Германия, Франция и Россия.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Байден на переговорах с Зеленским будет призывать украинского гаранта к выполнению Минских соглашений на невыгодных Киеву условиях. Кроме того, в Белом доме стремятся изолировать Зеленского от переговоров с Конгрессом, что и стало причиной переноса его визита в Вашингтон на 30 августа.