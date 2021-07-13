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Ставка на Байдена и вывод войск России с Донбасса: Зеленский раскрыл сценарий визита в Вашингтон

13 июля 2021, 08:25
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США появятся в нормандском формате, если инициативу поддержат Франция, Германия и Россия, сказал Владимир Зеленский.

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Вопрос участия США в переговорах по Донбассу будет обсуждаться на встрече с Байденом - Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон намерен попросить хозяина Белого дома Джо Байдена принять участие в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Инициативу можно реализовать в рамках нормандского формата, если на это согласятся Париж, Москва и Берлин, либо на базе других переговорных процессов. Об этом глава государства заявил в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут "за". Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я также буду поднимать этот вопрос", - сказал украинский гарант.

Также он добавил, что Украине заинтересована в том, чтобы американское государство оказало помощь Киеву в мирном разрешении вооруженной конфронтации на востоке страны и выводе российских войск с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Читайте такжеВывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО

"Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Участие США в переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что США могут войти в переговорный процесс по Донбассу по итогам визита Зеленского в Вашингтон на встречу с Байденом. По словам переговорщика, участие Штатов положительно отразится на переговорах, поскольку Франция и Германия не оказывают должного давления на Россию.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что информация об участии США в переговорах по Донбассу должна появиться уже в июле-августе – после поездки Зеленского в Вашингтон. Сейчас американцы определяются с тем, в каком формате возможно подключение Штатов к переговорному процессу.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Минский формат себя исчерпал, поэтому нужно искать новые варианты переговоров, которые он намерен выработать в ходе встреч с хозяином Белого дома Джо Байденом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва согласится на подключение США к переговорам на Донбассе в том случае, если Вашингтон согласится оказать давление на Киев с целью реализации Минских соглашений на условиях Кремля.

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