УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом

29 июля 2021, 06:02
Прослушать новость
Остановить

Десятки конгрессменов готовы прервать отпуск и приехать на встречу с Зеленским в Вашингтон, сказал Давид Арахамия.

Зеленский
Зеленского и Байдена ждет разговор на повышенных тонах – Арахамия / УНИАН

Непубличная часть встречи президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого дома Джо Байдена наверняка будет проходить на повышенных тонах. Причиной тому является сделка США и Германии по Северному потоку-2. И даже несмотря на то, что визит Зеленского в Штаты назначен на дату, когда Конгресс будет в отпуске, власти получают десятки писем от конгрессменов, которые готовы прервать отдых и отправиться на переговоры с украинским главой государства. Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Киев считает Северный поток-2 геополитическим проектом, и в этой ситуации украинское государство фактически сделало ставку на Конгресс. Перед поездкой Зеленского в Вашингтон программа визита детально прорабатывается с Британией, Польшей и странами Балтии. И когда парламент США соберется в сентябре, можно будет увидеть, как Конгресс будет сопротивляться решению Байдена по трубопроводу Газпрома.

Читайте такжеКрах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России"Северный поток-2" – это проект геополитический. Нашими органическими союзникам в Европе являются Великобритания, Польша, страны Балтии. На "Крымской платформе" мы собираем несколько десятков стран – это 23 августа перед поездкой Зеленского в США. Мы сейчас уже с этими странами на "зуме" проговариваем единую позицию. У каждой страны в США есть диаспора – польская, балтийская, у них есть контакты. Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем – это вообще-то главная тема визита", - отметил Арахамия.

При этом, по его словам, несмотря на тот факт, что Конгресс во время визита Зеленского в США, который состоится 30 августа, будет находиться в отпуске, Украина уже получает множество писем от конгрессменов, готовых "прервать свой отпуск и приехать на встречу" (с Зеленским, - ред.).

"(В Конгрессе, - ред.) есть двухпартийная поддержке Украины", - указал парламентарий.

Реклама

Также политик добавил, что встреча Зеленского и Байдена, по крайне мере на неформальном уровне, наверняка пройдет на повышенных тонах. США совершили резкий поступок, одобрив СП-2. Сейчас стало понятно, что Вашингтон работает с Германией и заигрывает с Россией с целью противостояния Китаю.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т.д., а на недипломатическом люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить виденье глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание (США) с Россией – это, по сути, некая такая неформальная коалиция против Китая", - подчеркнул Давид Арахамия.Читайте такжеСценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому

Напомним, США и Германия 21 июля подписали декларацию по трубопроводу Северный поток-2. В документе речь идет об обещаниях Украине в виде финансовой компенсации и продления транзитного газового контракта с Россией, который заканчивается в 2024 году, еще на 10 лет. Если Москва пойдет на новую агрессию против Киева, Германия должна будет ввести санкции против российского государства и отстаивать аналогичные действия на уровне ЕС.

На Банковой подвергли критике документ по СП-2. У Зеленского считают, что это декларация, которая не содержит каких-либо серьезных обязательств Германии перед Украиной. Киеву нужны гарантии того, что Россия не будет атаковать украинское государство, а также решение вопроса транзита. В таких условиях Украина будет продолжать вести переговоры с Западом и бороться с российским трубопроводом.

Встреча Зеленского и Байдена

новости США Конгресс Владимир Зеленский Джо Байден Северный поток-2 новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условийЗатяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинамДень ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам Помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певицаПомощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица В моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламураВ моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с АффлекомПочти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком

Последние новости

06:30

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ

06:15

Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

06:10

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

06:02

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом Видео

05:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

Реклама
05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому Видео

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

Реклама
23:02

В доме, на который рухнул самолет на Прикарпатье, находились дети Видео

22:30

Кравчук в реанимации: кто будет представлять Украину в ТКГ Видео

22:22

В Ровно произошла масштабная авария, люди сидят без света

21:45

Зеленский провел кадровые перестановки в армии

21:35

СНБО проведет срочное выездное заседание на Донбассе - СМИ Видео

21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье Видео

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС мнение

19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

Реклама
18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять