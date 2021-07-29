Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом

Зеленского и Байдена ждет разговор на повышенных тонах – Арахамия / УНИАН

Непубличная часть встречи президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого дома Джо Байдена наверняка будет проходить на повышенных тонах. Причиной тому является сделка США и Германии по Северному потоку-2. И даже несмотря на то, что визит Зеленского в Штаты назначен на дату, когда Конгресс будет в отпуске, власти получают десятки писем от конгрессменов, которые готовы прервать отдых и отправиться на переговоры с украинским главой государства. Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Киев считает Северный поток-2 геополитическим проектом, и в этой ситуации украинское государство фактически сделало ставку на Конгресс. Перед поездкой Зеленского в Вашингтон программа визита детально прорабатывается с Британией, Польшей и странами Балтии. И когда парламент США соберется в сентябре, можно будет увидеть, как Конгресс будет сопротивляться решению Байдена по трубопроводу Газпрома.

Читайте такжеКрах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России"Северный поток-2" – это проект геополитический. Нашими органическими союзникам в Европе являются Великобритания, Польша, страны Балтии. На "Крымской платформе" мы собираем несколько десятков стран – это 23 августа перед поездкой Зеленского в США. Мы сейчас уже с этими странами на "зуме" проговариваем единую позицию. У каждой страны в США есть диаспора – польская, балтийская, у них есть контакты. Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем – это вообще-то главная тема визита", - отметил Арахамия.

При этом, по его словам, несмотря на тот факт, что Конгресс во время визита Зеленского в США, который состоится 30 августа, будет находиться в отпуске, Украина уже получает множество писем от конгрессменов, готовых "прервать свой отпуск и приехать на встречу" (с Зеленским, - ред.).

"(В Конгрессе, - ред.) есть двухпартийная поддержке Украины", - указал парламентарий.

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Также политик добавил, что встреча Зеленского и Байдена, по крайне мере на неформальном уровне, наверняка пройдет на повышенных тонах. США совершили резкий поступок, одобрив СП-2. Сейчас стало понятно, что Вашингтон работает с Германией и заигрывает с Россией с целью противостояния Китаю.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т.д., а на недипломатическом люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить виденье глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание (США) с Россией – это, по сути, некая такая неформальная коалиция против Китая", - подчеркнул Давид Арахамия.Читайте такжеСценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому

Напомним, США и Германия 21 июля подписали декларацию по трубопроводу Северный поток-2. В документе речь идет об обещаниях Украине в виде финансовой компенсации и продления транзитного газового контракта с Россией, который заканчивается в 2024 году, еще на 10 лет. Если Москва пойдет на новую агрессию против Киева, Германия должна будет ввести санкции против российского государства и отстаивать аналогичные действия на уровне ЕС.

На Банковой подвергли критике документ по СП-2. У Зеленского считают, что это декларация, которая не содержит каких-либо серьезных обязательств Германии перед Украиной. Киеву нужны гарантии того, что Россия не будет атаковать украинское государство, а также решение вопроса транзита. В таких условиях Украина будет продолжать вести переговоры с Западом и бороться с российским трубопроводом.

Встреча Зеленского и Байдена