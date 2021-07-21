Мир на Донбассе и возвращение Крыма: Зеленский заявил о планах на переговоры с Байденом

Зеленский намерен обсудить с Байденом вопросы украино-американских отношений / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает конструктивных переговоров с главой Белого дома в ходе встречи в Вашингтоне, которая состоится 30 августа. Он намерен обсудить с коллегой урегулирование конфликта на Донбассе, возвращение оккупированного Крыма, вопросы энергетической безопасности и поддержку реформ.

В своем Twitter-аккаунте украинский гарант заявил, что он настроен на содержательную и плодотворную встречу с президентом США Байденом. Глава государства рассчитывает обговорить с ним вопросы территориальной целостности и безопасности Украины. Также Зеленский намерен обсудить с Байденом проблемы энергетики, экономического развития и поддержки реформ.Читайте такжеРоссия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару

"Ожидаю содержательной и плодотворной встречи с Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США – мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, проблем безопасности в сфере энергетики, экономического развития и поддержку реформ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня провел телефонный разговор с хозяином Белого дома Джо Байденом. По итогам переговоров Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон.

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Издание Зеркало недели 17 июля сообщило, что поездка Зеленского в Вашингтон пройдет не в июле, а в августе. При этом, как заметили журналисты, такие сроки не устраивали Банковую.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров утверждал, что Офис главы государства рассчитывал на встречу Зеленского и Байдена либо в конце июля, либо в начале августа.

20 июля заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сказал, что визит Зеленского в США ожидается в августе.