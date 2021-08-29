Встречу Зеленского с Байденом вновь перенесли: названа новая дата

Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября

Встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом снова перенесли - на этот раз на среду, 1 сентября, сообщает Голос Америки.

Первоначально встреча президентов должна была состояться 31 августа.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз. Сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

Перенос встречи лидеров государств в комментарии РБК-Украина подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.

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Подоляк отметил, что встречу решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена.

"Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день. Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки", - добавил представитель Банковой.

Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.

Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.

Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.