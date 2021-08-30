УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Визит Зеленского в США: посол уточнила график президента Украины

30 августа 2021, 06:38
Прослушать новость
Остановить

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Зеленский, Байден
Зеленский и Байден проведут встречу 1 сентября в Вашингтоне / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а после встречи с главой Белого дома Джо Байденом направится в Калифорнию, сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки "насыщенного визита президента в США".

Она подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - Маркарова.

В ближайшем будущем она пообещала, что сообщит больше подробностей визита Зеленского в США.

Реклама

Отметим, ранее стало известно, что встреча президентов Украины и США была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.

Тем временем на сайте Белого дома отмечается, что Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также тесное сотрудничество между странами в сфере энергетической безопасности. Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.

Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

  • Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.
  • Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
  • Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.
  • Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.
  • 21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.
  • По данным СМИ, визит Зеленского в Вашингтон не будет ограничен лишь американской столицей. Сообщалось, что глава государства посетит Чикаго и Сан-Франциско.

viber
новости США Владимир Зеленский Джо Байден Оксана Маркарова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Визит Зеленского в США: посол уточнила график президента Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потериГороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потери Союз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирамСоюз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирам Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчикаОторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный романГороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный роман Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсийКак понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий

Последние новости

07:55

Врач из Израиля объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

07:15

В Генпрокуратуре объяснили, почему до сих пор засекречены документы по Иловайской трагедии Видео

07:02

Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021

06:38

Визит Зеленского в США: посол уточнила график президента Украины Видео

06:31

Пора прекратить называть то, что у нас есть, "судебной системой" мнение

Реклама
05:49

"Так чей же борщ": Ницой ответила на болезненный для украинцев вопрос Видео

05:26

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

05:00

Правильное питание: идеальный список продуктов для похода в супермаркет

04:26

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

03:30

Приметы на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день и как не попасть в беду Видео

02:59

Каким людям нужно отказаться от поедания арбузов - ответ диетолога

02:49

Острая боль и проблемы со здоровьям: кому категорически запрещено есть груши Видео

02:28

Какая вакцина эффективнее и нужна ли бустерная вакцинация миру: израильский врач дал ответ Видео

02:22

Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуиции Видео

01:45

В чем секрет стройности японок: золотые правила, которые помогут быть в форме

01:44

Можно ли избавиться от "плохого" холестерина - объяснение кардиолога

00:51

Спецназ штурмовал COVID-госпиталь, где больные устраивали оргии и нарковечеринки

00:34

Полоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный период

29 августа, воскресенье
23:56

Новый тренер сборной Украины сделал громкое заявление об игроках из России Видео

23:32

Комаровский предупредил о самых опасных вещах для малыша в доме

Реклама
22:58

Встречу Зеленского с Байденом вновь перенесли: названа новая дата

22:57

Белый верх-черный низ или худи и кюлоты: нужно ли носить ученикам школьную форму Видео

22:27

Отбывает наказание в Минюсте: Малюська трудоустроил пожизненно осужденную и похвастался результатом

22:18

Осенние дожди и летняя жара: прогноз погоды на 30 августа

21:57

Пятый день Паралимпиады: сколько медалей получила Украина Видео

21:52

К лидеру группы Rammstein нагрянули российские силовики: в чем причина

21:15

Новая напасть на украинцев: людей атакуют опасные насекомые, без спасателей обойтись невозможно Видео

21:11

Обнародован график школьных каникул на новый учебный год

20:58

КГБ, партсобрания, водка и очереди. Как можно не любить СССР? мнение

20:38

Трагическая история Андрюши из Черкасс: угнетенные горем родители заявили о несчастном случае

20:02

В Украине резко взлетят цены на хлеб

19:49

Огненный столб: по Калифорнии пронесся пламенный смерч, люди в ужасе Видео

19:25

Пандемия будет страшной для Украины: эпидемиолог рассказала о рисках для украинцев Видео

19:04

В Пентагоне сообщили детали сегодняшнего удара по Кабулу Видео

18:45

Авто на номерах Приднестровья не смогут въехать в Украину: таможная не пошла на просьбы Молдовы

18:32

В Запорожье открыли стрельбу возле кафе, есть пострадавшие

18:08

Киев накрыла мощная гроза: люди устроили аквадискотеку Видео

17:49

Взрыв в Кабуле устроили американские военные - СМИ Видео

17:24

В Украину прилетело свыше 5000 хасидов: сколько еще паломников прибудет на празднование Рош ха-Шана Видео

16:53

В Кабуле прогремел мощный взрыв Видео

Реклама
16:13

Линейка под вопросом: Минздрав дал свои рекомендации

15:54

Талибы убили известного афганского музыканта, который в своих песнях поддерживал их противников Видео

15:36

Украинский боец установил рекорд с национальным флагом в небе: красочное фото Видео

14:40

Оставила умирать: бабушке замученного ребенка в Черкассах объявили подозрение

14:17

Шовковский остается: УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины Видео

13:20

Километровая вонь и зеленая вода: в Сети показали ужасное состояние Днепра в Киеве Видео

12:57

Боксер Хижняк сфотографировался в обнимку с другом Путина, мечтающим о бизнесе в Крыму

12:07

"Бросил на пол и надругался": в Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу

11:38

День памяти защитников: в Украине состоялась общенациональная Минута молчания Видео

11:05

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный роман Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять