Визит Зеленского в США: посол уточнила график президента Украины

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а после встречи с главой Белого дома Джо Байденом направится в Калифорнию, сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки "насыщенного визита президента в США".
Она подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.
"Встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - Маркарова.
В ближайшем будущем она пообещала, что сообщит больше подробностей визита Зеленского в США.
Отметим, ранее стало известно, что встреча президентов Украины и США была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.
"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.
Тем временем на сайте Белого дома отмечается, что Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также тесное сотрудничество между странами в сфере энергетической безопасности. Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.
Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:
- Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.
- Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
- Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.
- Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.
- 21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.
- По данным СМИ, визит Зеленского в Вашингтон не будет ограничен лишь американской столицей. Сообщалось, что глава государства посетит Чикаго и Сан-Франциско.