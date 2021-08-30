Визит Зеленского в США: посол уточнила график президента Украины

Зеленский и Байден проведут встречу 1 сентября в Вашингтоне / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а после встречи с главой Белого дома Джо Байденом направится в Калифорнию, сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки "насыщенного визита президента в США".

Она подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - Маркарова.

В ближайшем будущем она пообещала, что сообщит больше подробностей визита Зеленского в США.

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Отметим, ранее стало известно, что встреча президентов Украины и США была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал он.

Тем временем на сайте Белого дома отмечается, что Байден примет Зеленского в Белом доме. Как говорится в документе, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также тесное сотрудничество между странами в сфере энергетической безопасности. Кроме того, подчеркивается, что США поддерживают "усилия президента Зеленского по борьбе с коррупцией" и реализации реформ.

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