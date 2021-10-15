СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины

Утвердили план обороны Украины / УНИАН

В Украине утвердили первый в истории План обороны Украины, над которым работали два года. В документе прописываются основы в том числе территориальной обороны, сообщил во время брифинга Алексей Данилов.

По словам Данилова, над документом работали два года.

"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - пояснил секретарь СНБО.Других деталей по документу он не озвучил.