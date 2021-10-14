Зеленский срочно созывает СНБО на 15 октября

Заседание СНБО / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба СНБО, Совет национальной безопасности и обороны соберется на очередное заседание в пятницу, 15 октября.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16:00 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в комментарии.

Все члены Совета нацбезопасности и обороны получили информацию о дате, времени и месте заседания.

Что рассмотрят на заседании СНБО 15 октября

По словам Данилова, на заседании планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны. Члены СНБО планируют заслушать отчеты компетентных органов "по каждому лицу, на которое наложены санкции за контрабанду".

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Кроме того, Совет планирует рассмотреть вопросы получения лицензий оффшорными фирмами и принять решение по "ситуации с ворами в законе".

Как и ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, на ближайшем заседании будет рассматриваться вопрос о контрабанде в стране. Также, по его словам, в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.

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Как ранее сообщал Главред, Совет нацбезопасности последний раз вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.

Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.