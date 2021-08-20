Срочное заседание СНБО: под удар Зеленского попали Шарий, Гужва и нардеп Деркач

СНБО вводит новый пакет санкций / Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Совета нацбезопасности и обороны, также вводят санкции против круга лиц, которые под санкциями США.

"Принято решение ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и круга лиц, под санкциями США ", - заявил Данилов.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести санкции против Анатолия Шария. Также в санкционный список может попасть главный редактор Страны Игорь Гужва.

"На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с ним. Они занимаются противоправной деятельности на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич", - заявил Данилов.

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По словам Данилова, против них ввели полный пакет санкций.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО Ласмак. На сайте интернет-издания Страна.ua эта компания обозначена в качестве учредителя.

Данилов также уточнил, что ООО Ласмак внесен в санкционный список. Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой СНБО также предложил ввести ограничения.

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Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.