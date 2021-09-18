"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России

"Громкое" заявление было сделано во время Атлантического совета.
Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Российская Федерация обладает невероятно мощными вооруженными силами.
Об этом он высказался 17 сентября во время выступления в неправительственном Атлантическом совете.
Хайтен утверждает, что важно понять, каким образом Москва сумела достичь такого результата буквально за два десятилетия.
"Я думаю, что важно понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", - подчеркнул генерал.
СМИ пишут, что за два дня до этого заявления во время видеоконференции, организованной Вашингтоном, Хайтен заявил, что США не должна никогда вступать в войну с Россией и Китаем, ибо это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.
Напомним, рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 31 августа провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Шеф Пентагона подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО.
Также американское и украинское ведомства подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
Документ подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путем:
- определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;
- подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;
- подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины;
- определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;
- подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.
Двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на ряде стратегических приоритетов. В частности:
- двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США в противодействии российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений;
- проведение реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;
- содействие выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей ВСУ, развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий;
- углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам;
- усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности;
- более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.