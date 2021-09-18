"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России

Пентагон не понимает, как Россия нарастила такую военную силу / Reuters

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Российская Федерация обладает невероятно мощными вооруженными силами.

Об этом он высказался 17 сентября во время выступления в неправительственном Атлантическом совете.

Хайтен утверждает, что важно понять, каким образом Москва сумела достичь такого результата буквально за два десятилетия.

"Я думаю, что важно понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", - подчеркнул генерал.

СМИ пишут, что за два дня до этого заявления во время видеоконференции, организованной Вашингтоном, Хайтен заявил, что США не должна никогда вступать в войну с Россией и Китаем, ибо это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

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Напомним, рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 31 августа провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Шеф Пентагона подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО.

Также американское и украинское ведомства подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Документ подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путем:

определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;

подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;

подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины;

определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;

подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.

Двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на ряде стратегических приоритетов. В частности: