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"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России

18 сентября 2021, 22:27

"Громкое" заявление было сделано во время Атлантического совета.

Пентагон
Пентагон не понимает, как Россия нарастила такую военную силу / Reuters

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Российская Федерация обладает невероятно мощными вооруженными силами.

Об этом он высказался 17 сентября во время выступления в неправительственном Атлантическом совете.

Хайтен утверждает, что важно понять, каким образом Москва сумела достичь такого результата буквально за два десятилетия.

"Я думаю, что важно понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", - подчеркнул генерал.

СМИ пишут, что за два дня до этого заявления во время видеоконференции, организованной Вашингтоном, Хайтен заявил, что США не должна никогда вступать в войну с Россией и Китаем, ибо это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

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Напомним, рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 31 августа провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Шеф Пентагона подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО.

Также американское и украинское ведомства подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Документ подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путем:

  • определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;
  • подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;
  • подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины;
  • определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;
  • подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.

Двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на ряде стратегических приоритетов. В частности:

  • двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США в противодействии российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений;
  • проведение реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;
  • содействие выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей ВСУ, развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий;
  • углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам;
  • усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности;
  • более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.
viber
Пентагон военная база Россия
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