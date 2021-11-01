Алексей Резников подал в отставку

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уходит с должности по собственному желанию.
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении.
Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной рады Украины. Об этом в понедельник, 1 ноября, написал в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Член правительства - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Мельничук.
Позже издание РБК-Украина опубликовало фото заявления Резникова об отставке.
"Прошу уволить меня с должности по собственному желанию", - говорится в документе.
Карандашом дописана фраза "Спасибо за доверие!".
Отметим, ранее СМИ писали, что Резников может стать новым министром обороны. Президент Украины Владимир Зеленский якобы уже согласовал его кандидатуру на место нынешнего главы Минобороны Андрея Тарана.
Место Резникова в Кабинете министров якобы может занять нардеп от Слуги народа Ирина Верещук.
Как сообщал Главред, 19 октября глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке, а из фракции Слуга народа исключили "оппозиционную" депутатку Людмилу Буймистер.