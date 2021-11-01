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Алексей Резников подал в отставку

1 ноября 2021, 10:48
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Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уходит с должности по собственному желанию.

Резников
Резников подал в отставку / УНИАН

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной рады Украины. Об этом в понедельник, 1 ноября, написал в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Член правительства - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Мельничук.

Позже издание РБК-Украина опубликовало фото заявления Резникова об отставке.

"Прошу уволить меня с должности по собственному желанию", - говорится в документе.

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Карандашом дописана фраза "Спасибо за доверие!".

Заявление Резникова об увольнении
Заявление Резникова об увольнении / Фото РБК-Украина

Отметим, ранее СМИ писали, что Резников может стать новым министром обороны. Президент Украины Владимир Зеленский якобы уже согласовал его кандидатуру на место нынешнего главы Минобороны Андрея Тарана.

Место Резникова в Кабинете министров якобы может занять нардеп от Слуги народа Ирина Верещук.

Как сообщал Главред, 19 октября глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке, а из фракции Слуга народа исключили "оппозиционную" депутатку Людмилу Буймистер.

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