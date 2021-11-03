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Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко

3 ноября 2021, 13:32

Чиновник получил свой пост в мае текущего года.

Алексей Любченко
Любченко больше не министр экономики / 24tv.ua

Верховная Рада Украины в среду, 3 ноября, во время пленарного заседания отправила в отставку нескольких министров. Досталось и главе Министерства экономики Алексею Любченко. За его "увольнение" проголосовали 320 депутата, против -1.

Продержаться на посту первого вице-министра и министра экономики ему удалось недолго. Любченко был назначен в мае текущего года. А накануне, 2 ноября, подал в отставку.

Предполагается, что на его место может прийти заместитель председателя ОПУ по экономическим вопросам Юлия Свириденко.

Между тем, как пишет НВ, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины в этот день как раз проводят обыски у Любченко.

СМИ пишет, что чиновник причастен к налоговым скруткам для отдельных предприятий и создания теневого офиса.

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При этом, сам Любченко в комментарии изданию LB.ua заявил, что "сегодня следственные действия не происходили".

"Происходящее не имеет ко мне отношения", - цитирует министра LB.ua.

Читайте такжеМинистр экономики Алексей Любченко подал в отставкуНапомним, Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы в апреле 2020 года без конкурса, по упрощенной процедуре на период карантина, а в апреле 2021 года правительство заключило с ним пятилетний контракт.

Справка. Алексей Любченко родился в селе Орловец Черкасской области 21 сентября 1971 года, пишет Википедия. В 1993 году закончил обучение в Киевском государственном экономическом университете (специальность – Экономическое и социальное планирование). В вузе был отличником. Позже стал доктором экономических наук.

Любченко работал подсобным рабочим, потом работал экономистом, сначала занимал руководящие посты в Смелянском горсовете Черкасской области, а потом и в налоговых органах власти. Стал главой налоговой службы 29 апреля 2020 года.

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Минэкономики Алексей Любченко
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