Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко

Чиновник получил свой пост в мае текущего года.
Верховная Рада Украины в среду, 3 ноября, во время пленарного заседания отправила в отставку нескольких министров. Досталось и главе Министерства экономики Алексею Любченко. За его "увольнение" проголосовали 320 депутата, против -1.
Продержаться на посту первого вице-министра и министра экономики ему удалось недолго. Любченко был назначен в мае текущего года. А накануне, 2 ноября, подал в отставку.
Предполагается, что на его место может прийти заместитель председателя ОПУ по экономическим вопросам Юлия Свириденко.
Между тем, как пишет НВ, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины в этот день как раз проводят обыски у Любченко.
СМИ пишет, что чиновник причастен к налоговым скруткам для отдельных предприятий и создания теневого офиса.
При этом, сам Любченко в комментарии изданию LB.ua заявил, что "сегодня следственные действия не происходили".
"Происходящее не имеет ко мне отношения", - цитирует министра LB.ua.
Читайте такжеМинистр экономики Алексей Любченко подал в отставкуНапомним, Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы в апреле 2020 года без конкурса, по упрощенной процедуре на период карантина, а в апреле 2021 года правительство заключило с ним пятилетний контракт.
Справка. Алексей Любченко родился в селе Орловец Черкасской области 21 сентября 1971 года, пишет Википедия. В 1993 году закончил обучение в Киевском государственном экономическом университете (специальность – Экономическое и социальное планирование). В вузе был отличником. Позже стал доктором экономических наук.
Любченко работал подсобным рабочим, потом работал экономистом, сначала занимал руководящие посты в Смелянском горсовете Черкасской области, а потом и в налоговых органах власти. Стал главой налоговой службы 29 апреля 2020 года.
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