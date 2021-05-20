Рада назначила нового первого вице-премьера - министра экономики

Алексей Любченко / фото прес-служба ГПС

В четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

За назначение Любченко отдали голоса 293 депутатов в ходе заседания, трансляция которого проходила на YouTube-канале Рады.

Отметим, что Любченко выступая с трибуны парламента заявил, что не намерен повышать ставки бюджетообразующих налогов.

"Я против повышения ставок бюджетообразующих налогов. Это - налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль", - сказал Любченко.

Ранее парламент уволил Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Был на этой должности с 17 марта 2020 года.

Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственную налоговую службу в апреле 2020 года без конкурса, по упрощенной процедуре на период карантина, а в апреле 2021 года правительство заключило с ним пятилетний контракт.

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Алексей Любченко – биография: