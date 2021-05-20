Рада назначила нового первого вице-премьера - министра экономики

Алексей Любченко заявил, что не намерен повышать ставки бюджетообразующих налогов.
В четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.
За назначение Любченко отдали голоса 293 депутатов в ходе заседания, трансляция которого проходила на YouTube-канале Рады.
Отметим, что Любченко выступая с трибуны парламента заявил, что не намерен повышать ставки бюджетообразующих налогов.
"Я против повышения ставок бюджетообразующих налогов. Это - налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль", - сказал Любченко.
Ранее парламент уволил Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Был на этой должности с 17 марта 2020 года.
Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственную налоговую службу в апреле 2020 года без конкурса, по упрощенной процедуре на период карантина, а в апреле 2021 года правительство заключило с ним пятилетний контракт.
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Алексей Любченко – биография:
- Родился 21 сентября 1971 в с. Орловец Городищенского района Черкасской области, в 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет ("экономическое и социальное планирование").
- В 2003-2005 возглавлял Государственную налоговую администрацию Черкасской области, в 2009 – перешел в головной аппарат налоговой, где впоследствии два года занимал должность замглавы ведомства, а затем директором департамента налогообложения юрлиц Госналоговой.
- С 2012 по 2014 год Любченко был помощником депутата VII созыва Виктора Тимошенко, а в 2012 году стал вице-президентом ПАО Украгрохимхолдинг.
- В июле 2014 году Любченко становится советником в департаменте обеспечения деятельности Государственной фискальной службы, а с октября 2015 года возвращается в Украгрохимхолдинг на должность первого вице-президента.