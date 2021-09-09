СМИ рассказали о планах министра экономики Любченко бороться с бизнесом

Алексей Любченко / фото прес-служба ГПС

Вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко, которого обвиняют в причастности к многомиллиардным схемам с Налогом на добавленную стоимость, вместо того, чтобы начать борьбу с коррупцией, из-за которой из страны каждый год выводятся 1-2 миллиарда долларов, предлагает усилить давление на бизнес, пострадавший после вызванного пандемией COVID-19 финансового кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина, изучая новые инициативы министра по вопросам теневой экономики и ужесточения налогового давления на бизнес и общество.

Журналисты отметили, что Любченко в тот момент, когда возглавлял Государственную налоговую службу, говорил о богатстве бизнеса и нежелании платить налоги в бюджет.

"Они богатые. Давно уже все окупили, применили ускоренную амортизацию, налогов ноль. О налоге на прибыль вообще забыли. Какая ускоренная амортизация, если гарантийный срок панелей 30 лет? Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль", - утверждал Любченко, рассуждая о предприятиях, которые ведут бизнес в сфере зеленой энергетики.

Помимо этого, указывается, что министр является сторонником серьезного давления на средний и малый бизнес. Он поддерживает законопроект №5600, который также называют "антиолигархической" инициативой. Документ направлен против разных видов предпринимательской деятельности, а также компаний, который не связаны с олигархами.

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К примеру, законопроект предусматривает предоставление налоговой права взимать налоговую задолженность за счет денежных средств должников из банков. Причем по решению самой налоговой, без судебных и следственных процессов. Штрафы можно будет оспорить только после того, как они будут выплачены. Кроме того, по решению суда руководитель бизнеса может стать невыездным из страны в том случае, если у его компании есть налоговая задолженность.

В материале указывается, что Любченко стремится к тому, чтобы в Украине было введено всеобщее декларирование доходов, которое позволит фискалам получать больше денег от тех, кто работает не в Украине.

С бизнесом также борется и Госслужба по вопросам труда. Вместе с налоговиками с 1 июля 2021 года она начала проверки с целью выявления работодателей, на предприятиях которых трудятся неоформленные сотрудники. Согласно данным на 2 сентября, было проведено 2463 таких проверки. После этого 4026 работников заключили трудовые договора, однако 4,5 тысяч сотрудников остались безработными.

Журналисты акцентируют внимание на том, что министерство не может решать главные вопросы, связанные с ростом инвестиций, поддержкой бизнеса и общим экономическим развитием страны.

"Ужасное 85 место Украины в глобальном рейтинге конкурентоспособности. "Вещь в себе" – это "классная штука", но основной оценкой результативности вашей работы, уважаемые руководители министерства, является индекс глобальной конкурентоспособности", - считает бывший премьер-министр Юрий Ехануров, который фактически сказал, что министр Любченко и его команда проводят неэффективную работу.

Бывший министр экономики и глава НБУ Сергей Тигипко заверил, что обеспечить существенный экономический рост можно только в том случае, если удастся реализовать прирост инвестиций в страну. Без этого достичь успеха нельзя.

Украинский политик, бывший министр финансов Виктор Пинзеник также считает, что курс Любченко и его команды не направлен на достижение успеха в вопросе привлечения денег в страну.

"Мы должны понять фундаментальную проблему - экономику двигают инвестиции, не может экономика развиваться, в которую не вливают деньги... Ни разу с 2000 года мы не имели объемов вливания инвестиций, которые близки были бы к периоду роста - они в два раза меньше были. Если же мы говорим о тех темпах, которые сейчас есть, то это на уровне простого воспроизводства. А если мы хотим иметь прирост, то масштабы инвестиций должны быть совсем другого размера", - подчеркнул Виктор Пинзеник.