"Министропад" продолжается: в отставку подал Олег Уруский

Олег Уруский пробыл на должности с июля прошлого года / facebook.com/oleguruskyi

Вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении. Это уже второй министр за сегодня, который потребовал уволиться.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Урусский подал заявление в Аппарат парламента по собственному желанию.

Читайте такжеУ Зеленского оценили возможность отставки министра обороныОтметим, что Уруский был назначен на должность в июле 2020 года. До этого он был главой Государственного космического агентства, первым заместителем министра промышленной политики, а также руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров.

Отставки в Кабмине

Ранее заявление об увольнении подал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Как выяснилось позже, он заменит Андрея Тарана на должности главы Минобороны. Об этом сообщил Давид Арахамия во время брифинга.

Во вторник, 19 октября, в отставку подал министр экологии Роман Абрамовский.

"Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю, а он выходил. По собственному желанию... Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил и он писал заявление", - заявил глава фракции "Слуга народа".