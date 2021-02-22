У Зеленского оценили скандал с фото вице-премьера Уруского и Кадырова

Решение по инциденту с Олегом Уруским будет принимать Кабинет министров, подчеркнул Кирилл Тимошенко.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал появление в Сети фото и видео, на которых вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей экономики Олег Уруский запечатлен рядом с главной Чечни Рамзаном Кадыровым.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции во время форума Украина 30, решение по инциденту будет принимать Кабинет министров Украины.
Тимошенко отметил, что видно, как Уруский идет рядом с Кадыровым, но неизвестно, встречались ли они.
"Я не могу прокомментировать, встречался ли он. Это господин Уруский лучше прокомментирует. Я и видел пост Шмыгаля... Я думаю это будет Кабмин и премьер делать выводы. Была или не была встреча", - добавил Тимошенко.
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Скандал с фото Уруского и Кадырова:
- Ранее Денис Шмыгаль публично потребовал объяснений от Олега Уруского.
- В своем Facebook Шмыгаль выложил фото, на котором Урусский запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- "Жду от Олега Уруского срочных объяснений", - написал Шмыгаль в подписи к фото.
- В Сети также опубликовали видео, на котором запечатлено, как Уруский и Кадыров идут рядом во время открытия выставки IDEX-2021.