Шмыгаль жестко "наехал" на Уруского за фото с Кадыровым

Денис Шмыгаль потребовал объяснений от Олега Урусского / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль публично потребовал объяснений от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей экономики Олега Уруского.

В своем Facebook Шмыгаль выложил фото, на котором Урусский запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Жду от Олега Уруского срочных объяснений", - написал Шмыгаль в подписи к фото.

Отметим, что фото, вероятно, сделано в ходе оружейной выставки IDEX-2021, которая открылась в Абу-Даби (ОАЭ). Как известно, Уруский возглавил украинскую делегацию в ОАЭ.

/ Фейсбук Д.Шмыгаля

Украина представила новейшие перспективные натуральные и макетные (масштабные) образцы продукции военного и двойного назначения, сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

В Сети также опубликовали видео, на котором запечатлено, как Уруский и Кадыров идут рядом во время открытия выставки IDEX-2021.

Напомним, ранее Уруский заявил о том, что Украина ведет переговоры с космической компанией SpaceX (CEO – Илон Маск) о запуске на околоземную орбиту украинского спутника Сич 2-30 (2-1).

В свою очередь Государственное космическое агентство Украины опровергло информацию о готовности к запуску на орбиту украинского спутника Сич 2−1. В ГКАУ подчеркнули, что заявление Уруского не соответствует действительности.