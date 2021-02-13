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В ГКАУ опровергли заявление Уруского о готовности запуска украинского спутника на орбиту

13 февраля 2021, 20:34
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Олег Уруский рассказал о подготовке запуска украинского спутника на ракете SpaceX.

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В Украине заговорили о запуске спутника в космос / 1zoom.ru

Украина ведет переговоры с космической компанией SpaceX (CEO – Илон Маск) о запуске на околоземную орбиту украинского спутника Сич 2-30 (2-1), сообщил министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Уруский анонсировал переговоры с компанией SpaceX

"Мы интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску. У нас есть окно запустить аппарат в декабре с помощью оператора SpaceX, с которым мы сотрудничаем", – подчеркнул он в эфире Первого делового канала.

О том, возможен ли запуск на ракете SpaceX станет известно в ближайшее время, добавил Уруский.

Министр отметил, что космический аппарат практически готов. Он требует анализа и технических проверок готовности к запуску. Последний спутник Украина запустила 10 лет назад.

Запуск украинского спутника: позиция ГКАУ

В свою очередь Государственное космическое агентство Украины опровергло информацию о готовности к запуску на орбиту украинского спутника Сич 2−1. В ГКАУ подчеркнули, что заявление Уруского не соответствует действительности.

"Манипуляции и некомпетентность официальных лиц относительно запуска спутника Сич 2−1 дискредитирует не только первых лиц страны, а и космическую отрасль в целом. Это ставит под угрозу не только завершение работ по спутнику, но и сеет сомнения в институциональной способности органов власти выполнять возложенные на них функции, что однозначно не способствует международному имиджу Украины", — говорится в сообщении ГКАУ.

Читайте такжеКосмос как предчувствие: в Украине создадут министерство по делам космической отраслиОтмечается, что работы по созданию спутника завершены на 85%, тогда как работы по созданию центра управления — только на 45%.

Кроме того, в Госкосмосе заявили, что в начале декабря 2020 года проект января 2−1 был в "замороженном состоянии, без финансирования и даже предложений касаемо финансирования, без каких-либо договоренностей по запуску спутника и его эксплуатации на орбите".

Сич-2
Спутник Сич-2 / ГКАУ

Справка: Сич 2-30 (2-1) – спутник дистанционного зондирования Земли. Сейчас ведутся переговоры о совместимости украинского спутника и ракеты-носителя SpaceX.

Напомним, ранее руководитель украинской компании Space Logistics Дмитрий Легеза объявил о планах по строительству на степных просторах Херсонской области полномасштабного космодрома. Стартовая цена проекта ‒ от 50 млн долларов США.

новости Украины Олег Уруский
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