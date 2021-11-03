УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников

3 ноября 2021, 14:52

3 ноября начались кадровые перестановки в Кабмине.

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, рассмотрела отставку пятерых министров. Нардепы в турбо-режиме начали голосовать за увольнения министров Кабмина Дениса Шмыгаля.

Первым парламент уволил с должности министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 221 за.
  • ОПЗЖ - 18 за.
  • "Европейская солидарность" - 21 за.
  • "Батьківщина" - 16 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Группа "За майбутнє" - 13 за.
  • Группа "Довіра" - 19 за.

Романа Абрамовского назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Отставка № 2

Вторым ушел с должности министр экономики Украины Алексей Любченко. Отставку Любченко поддержали 320 народных депутатов.

Реклама

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 220 за.
  • ОПЗЖ - 14 за.
  • "Европейская солидарность" - 23 за.
  • "Батьківщина" - 14 за.
  • "Голос" - 1 за.
  • Группа "За майбутнє" - 14 за.
  • Группа "Довіра" - 19 за.

Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, с 29 апреля 2020 года - глава Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.

Отставка № 3

Народные депутаты Украины отправили в отставку и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Отставку Резникова поддержали 329 народных депутатов.

Сообщается, что Резников будет назначен министром обороны вместо Андрея Тарана.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.

Резников уходит из Трехсторонней контактной группы. По всей видимости, его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.

Читайте такжеМинистром обороны станет Резников: Слуги народа определились с ротациями в Кабмине

"В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать. Но принципиальное решение о формировании возможного обновленного состава делегации принимает президент", - заявил Резников.

Отставка № 4

Также Верховная Рада отправила в отставку министра стратегических отраслей Олега Уруского. Отставку Уруского поддержали 342 парламентария.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 224 за.
  • ОПЗЖ - 17 за.
  • "Европейская солидарность" - 22 за.
  • "Батькивщина" - 19 за.
  • "Голос" - 16 за.
  • Группа "За майбутнє" - 11 за.
  • Группа "Довіра" - 18 за.

В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома", чуть позже - главы Государственного космического агентства, но продержался на ней меньше года - в августе 2015-го его уволили. После этого занялся бизнесом. В 2020 году его назначили министром стратегических отраслей.

Отставка № 5

Также парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана. Отставку Тарана поддержали 341 народный депутат.

Таран стал министром обороны в марте 2020 года. Его кандидатуру, которую предложил президент, поддержали 285 народных депутатов.

Кто может стать новым министром

Фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров кандидатов на вакантные должности в правительстве. Сообщила в Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

На должность новых министров предлагают:

  • Ирину Верещук - на должность вице премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
  • Юлию Свириденко - на должность первого вице премьер-министра, министра экономики Украины.
  • Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Читайте также:

viber
Кабмин министр обороны Алексей Резников Андрей Таран Алексей Любченко
Сейчас вы просматриваете новость «Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красотыВ моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада РоссаМесяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса "Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значитНа дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в бедуПриметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в беду
16:00

Эпидемиолог назвала сроки пика коронавируса в Украине

15:52

Real O возвращаются: Светлана Тарабарова анонсировала воссоединение группы

15:48

В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы Видео

15:33

В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить

15:21

"Отче наш" и скандал: антивакцинаторы в Одессе провели молитву за "спасение рода" Видео

Реклама
15:18

Первая оплата криптой в Украине! новости компании

15:03

Себе в грудь, ребенку в голову: лучанка, изрезавшая 2-летнюю дочь, оставила предсмертную записку

15:02

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

14:52

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников Видео

14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

14:20

"Это не просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

14:00

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

Реклама
13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:46

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

11:37

К чему снятся роды: толкование сна

11:34

Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов Видео

11:31

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

11:20

Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине Видео

11:13

Тина Кароль поразила изгибами в прозрачном платье на голое тело

11:10

В МОН не знают, когда школьники вернутся за парты Видео

11:02

Не раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg Видео

Реклама
10:57

Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения Видео

10:52

Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца: ковид забрал жизни известного врача и ее мужа

10:50

Без грима и ретуши: как на самом деле выглядит 74-летняя София Ротару

10:43

Митинг антивакцинаторов в Киеве: силовики охраняют Раду, город застыл в пробках Видео

10:13

На дорогах Украины увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

10:06

Киев второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19 Видео

10:03

12-летней девочке палализовало ногу: в Украине подтвердили еще один случай полиомиелита

09:47

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

09:33

Стефанчук назвал условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок Видео

09:16

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять