Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, рассмотрела отставку пятерых министров. Нардепы в турбо-режиме начали голосовать за увольнения министров Кабмина Дениса Шмыгаля.

Первым парламент уволил с должности министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 221 за.

ОПЗЖ - 18 за.

"Европейская солидарность" - 21 за.

"Батьківщина" - 16 за.

"Голос" - 0 за.

Группа "За майбутнє" - 13 за.

Группа "Довіра" - 19 за.

Романа Абрамовского назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Отставка № 2

Вторым ушел с должности министр экономики Украины Алексей Любченко. Отставку Любченко поддержали 320 народных депутатов.

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Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 220 за.

ОПЗЖ - 14 за.

"Европейская солидарность" - 23 за.

"Батьківщина" - 14 за.

"Голос" - 1 за.

Группа "За майбутнє" - 14 за.

Группа "Довіра" - 19 за.

Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, с 29 апреля 2020 года - глава Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.

Отставка № 3

Народные депутаты Украины отправили в отставку и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Отставку Резникова поддержали 329 народных депутатов.

Сообщается, что Резников будет назначен министром обороны вместо Андрея Тарана.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.

Резников уходит из Трехсторонней контактной группы. По всей видимости, его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.

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"В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать. Но принципиальное решение о формировании возможного обновленного состава делегации принимает президент", - заявил Резников.

Отставка № 4

Также Верховная Рада отправила в отставку министра стратегических отраслей Олега Уруского. Отставку Уруского поддержали 342 парламентария.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 224 за.

ОПЗЖ - 17 за.

"Европейская солидарность" - 22 за.

"Батькивщина" - 19 за.

"Голос" - 16 за.

Группа "За майбутнє" - 11 за.

Группа "Довіра" - 18 за.

В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома", чуть позже - главы Государственного космического агентства, но продержался на ней меньше года - в августе 2015-го его уволили. После этого занялся бизнесом. В 2020 году его назначили министром стратегических отраслей.

Отставка № 5

Также парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана. Отставку Тарана поддержали 341 народный депутат.

Таран стал министром обороны в марте 2020 года. Его кандидатуру, которую предложил президент, поддержали 285 народных депутатов.

Кто может стать новым министром

Фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров кандидатов на вакантные должности в правительстве. Сообщила в Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

На должность новых министров предлагают:

Ирину Верещук - на должность вице премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

- на должность вице премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Юлию Свириденко - на должность первого вице премьер-министра, министра экономики Украины.

- на должность первого вице премьер-министра, министра экономики Украины. Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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